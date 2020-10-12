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    12 октября 2020, 15:18

    Россия рассчитывает, что Баку и Ереван выполнят все пункты совместного заявления по перемирию

    Андрей Иванов

    Россия надеется, что все принятые решения по Карабаху будут соблюдать обе враждующие стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр особо отметил, что Баку и Еревану нельзя затягивать с политическим диалогом.
    Россия рассчитывает, что Баку и Ереван выполнят все пункты совместного заявления по перемирию

    «9-10 октября здесь (в Москве — прим. ред.) состоялась наша встреча, которая позволила выйти на договоренность, она опубликована, распространена в ООН и в ОБСЕ. И мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами. Мы сегодня об этом подробно говорили», — приводит ТАСС слова Лаврова на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

    Российский министр призвал власти Армении и Азербайджана не затягивать с политическим диалогом и добавил, что Мнацаканян 12 октября встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

    Ранее главам МИД Армении и Азербайджана в Москве удалось договориться о перемирии в Нагорном Карабахе. Режим остановки огня действует на линии соприкосновения с полуночи 10 октября. В понедельник омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян заявил о гибели пятерых мирных жителей с момента перемирия.

    27 сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Позже в конфликт вмешалась Турция. Две недели стороны воевали и даже не рассматривали возможность мирного урегулирования конфликта.