Россия рассчитывает, что Баку и Ереван выполнят все пункты совместного заявления по перемирию
«9-10 октября здесь (в Москве — прим. ред.) состоялась наша встреча, которая позволила выйти на договоренность, она опубликована, распространена в ООН и в ОБСЕ. И мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами. Мы сегодня об этом подробно говорили», — приводит ТАСС слова Лаврова на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
Российский министр призвал власти Армении и Азербайджана не затягивать с политическим диалогом и добавил, что Мнацаканян 12 октября встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Ранее главам МИД Армении и Азербайджана в Москве удалось договориться о перемирии в Нагорном Карабахе. Режим остановки огня действует на линии соприкосновения с полуночи 10 октября. В понедельник омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян заявил о гибели пятерых мирных жителей с момента перемирия.
27 сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Позже в конфликт вмешалась Турция. Две недели стороны воевали и даже не рассматривали возможность мирного урегулирования конфликта.