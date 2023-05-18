Мир 18 мая 2023, 07:36 Россия распространила в Совбезе ООН письмо с признаниями Украины в терактах Постпред РФ Небензя отдал в ООН заявления главы ГУР ВСУ Буданова о терактах против россиян Flickr

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Членам Совета Безопасности ООН разослали копию письма постоянного представителя России Василия Небензи о русофобской риторике и призывах к насилию со стороны руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщил ТАСС.

Василий Небензя обратился в Совбез ООН 10 мая. В своем письме он привел слова чиновника о том, что киевский режим убивал и продолжит убивать русских по всему миру, и обвинил Украину в нарушении правил Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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«Это вопиющий пример риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию по национальному признаку», — написал постпред России.

Кроме высказываний Кирилла Буданова он привел опрос в Telegram-канале одного из украинских СМИ, которое предложило выбрать следующую жертву терактов после журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и писателя Захара Прилепина.

Председательствующий в Совбезе постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль распространила копию письма среди других членов.