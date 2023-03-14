Мир 14 марта 2023, 08:16 Россия распространила в ООН переписку по расследованию взрывов на «Северных потоках» Россия распространила в СБ ООН переписку по расследованию диверсий на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Представители России распространили в Генеральной Ассамблее и Совете безопасности ООН переписку со Швецией, Данией и Германий по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В рамках продвижения проекта по принятию резолюции Совбеза ООН о создании международной комиссии по расследованию взрывов на „Северных потоках“, мы распространили копии переписки с Германией, Швецией и Данией по проведенным национальным расследованиям», — написал он.

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Полянский отметил, что опубликованные документы позволят понять, что Россию не уведомляли должным образом о ходе расследования со стороны указанных стран.

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Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН создать международную комиссию по расследованию терактов на «Северных потоках». По ее словам, это необходимо для недопущения подобного в будущем.