Россия распространила среди стран СБ ООН материалы о военных преступлениях Украины

Постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза ООН материалы о преступлениях украинских военных, собранные Следственным комитетом и RT. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин.

В материалах утверждается, в частности, что украинские военные в Донбассе обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенных методов.