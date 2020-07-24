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    24 июля 2020, 13:31

    Россия проживет без «резиновых» помидоров из Турции — бывший замминистра сельского хозяйства Сергей Королев

    Алена Макаренко

    Россия и в будущем спокойно проживет без «резиновых» помидоров из Турции. Так считает член Общественного совета при Минсельхозе России, бывший заместитель министра сельского хозяйства Сергей Королев. Его слова привело ИА Nation News.
    Россия проживет без «резиновых» помидоров из Турции — бывший замминистра сельского хозяйства Сергей Королев

    «Россия уже обходится без турецких томатов фактически пять лет, совершенно спокойно живет без них. Люди питаются более качественной продукцией и уже забыли, что такое „резиновый“ помидор», — заявил он.

    Именно по этой причине Россия не должна отменять квоту на турецкие томаты, которые уступают отечественным овощам в качестве.

    Ранее Минэкономразвития РФ предложило отменить квоты на томаты из Турции. Однако в Плодоовощном союзе, наоборот, призвали сохранить квоту, а ввозную пошлину увеличить. Турецкие томаты дешевле на 87%, в связи с этим союз предлагает повысить размер ввозной пошлины до 80%. Благодаря этому на российский рынок придет равновесие.

    Требования к условиям выращивания помидоров в Турции и России сильно отличаются, написала «Политика Сегодня». Причем на границе Россельхознадзор не имеет возможности контролировать качество турецкой продукции. Плохие томаты из Турции могут подорвать экономику страны из-за их низкой стоимости и убытков, которые по этой причине несут отечественные аграрии.

    Новости SMI.FM