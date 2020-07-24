«Россия уже обходится без турецких томатов фактически пять лет, совершенно спокойно живет без них. Люди питаются более качественной продукцией и уже забыли, что такое „резиновый“ помидор», — заявил он.

Именно по этой причине Россия не должна отменять квоту на турецкие томаты, которые уступают отечественным овощам в качестве.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило отменить квоты на томаты из Турции. Однако в Плодоовощном союзе, наоборот, призвали сохранить квоту, а ввозную пошлину увеличить. Турецкие томаты дешевле на 87%, в связи с этим союз предлагает повысить размер ввозной пошлины до 80%. Благодаря этому на российский рынок придет равновесие.

Требования к условиям выращивания помидоров в Турции и России сильно отличаются, написала «Политика Сегодня». Причем на границе Россельхознадзор не имеет возможности контролировать качество турецкой продукции. Плохие томаты из Турции могут подорвать экономику страны из-за их низкой стоимости и убытков, которые по этой причине несут отечественные аграрии.