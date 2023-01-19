19 января 2023, 16:52
Россия проверит данные о подрывной работе сотрудников СММ ОБСЕ
Лавров: в ходе СВО всплыли данные о работе сотрудников ОБСЕ на украинские власти
В России инициировали проверку данных о том, что ряд сотрудников миссии ОБСЕ помогали украинской стороне готовить силовые акции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. О работе с этой информацией он сообщил по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии, сообщил ТАСС.
Лавров уточнил, что сведения о действиях некоторых сотрудников ОБСЕ появились в последние месяцы в ходе осуществления специальной военной операции.
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«[Эти данные] дают основание подозревать, что некоторые сотрудники СММ не просто укрывали информацию о реальном положении дел», — подчеркнул он.
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По словам главы МИД РФ, вскрывшаяся информация говорит о том, что участники миссии ОБСЕ, по сути, помогали украинским властям организовывать и проводить силовые акции против мирного населения.
Лавров уже указывал на то, что страны Запада стали использовать ОБСЕ в качестве инструмента продвижения для своих интересов. А Польша, которая председательствует в организации, и вовсе снизила результативность работы до крайней планки.
ОБСЕ
Сергей Лавров
МИД РФ
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