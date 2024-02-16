Мир 16 февраля 2024, 09:56 Россия проведет заседание Совбеза ООН по «формуле Аррии» Россия анонсировала заседание Совбеза ООН по борьбе с терроризмом 20 февраля Eskinder Debebe / UN Photo / Global Look Press

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Неформальное заседание Совета Безопасности ООН по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом пройдет 20 февраля. Заместитель постоянного представителя при ООН Мария Заболоцкая объявила, что его инициировала Россия. Ее процитировали «Известия».

«Россия созывает встречу государств — членов Совета Безопасности ООН по „формуле Аррии“ для обсуждения важного вопроса — влияния односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом», — сказала она.

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Мария Заболоцкая объяснила, что многие развивающиеся страны ежедневно сталкивались с этой проблемой. Односторонние принудительные меры, по ее словам, ограничили возможности борьбы с ним.

Заседания по «формуле Аррии» отличались от обычных заседаний Совбеза ООН в полном составе. Это неформальные конфиденциальные встречи, на которых члены совета обменивались мнениями и приглашали спикеров по важному вопросу. Посол Венесуэлы Диего Аррия ввел такую практику в 1992 году. Россия проводила мероприятия в этом формате по проблеме нацизма на Украине и эвакуации детей из зоны проведения спецоперации.