Россия проведет заседание ООН по военно-биологической деятельности в мире 6 апреля

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона 6 апреля проведет неформальное заседание Совбеза ООН по военно-биологической деятельности в мире — в том числе на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы намерены провести неформальную встречу Совета Безопасности ООН по „формуле Арриа“ 6 апреля в 10:00 по времени Нью-Йорка, чтобы обсудить широкий спектр угроз международному миру и безопасности, исходящий от военно-биологической активности по всему миру. Масштаб будет несколько шире, чем Украина», — заявил Полянский.

Во встрече должны принять участие независимые эксперты оп биологическому оружию, написал RT.