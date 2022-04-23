Россия проведет расследование обстрела националистами гумкоридора в Мариуполе

Следственный комитет России расследует факт обстрела гуманитарного коридора из Мариуполя со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет России обеспечит фиксацию следов преступления и в рамках уголовного дела примет меры к установлению лиц, причастных к обстрелу, для их привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в субботу, 23 апреля Народная милиция ЛНР сообщила о том, что во время организации российской стороной гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя со стороны завода «Азовсталь», где заблокированы бойцы украинских вооруженных формирований, был открыт минометный огонь. В качестве цели обстрела было выбрано место сбора мирных жителей возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко.

«Благодаря профессиональным действиям российских военных, никто из гражданских лиц не пострадал». — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины пропускного пункта в Курской области.