21 ноября 2023, 15:24
Россия против любых форм терроризма — Лавров
Лавров: Россия выступает против терроризма в любых проявлениях
Россия выступает против любых форм терроризма. Но бороться с ним нужно, не нарушая нормы международного гуманитарного права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министерским комитетом по сектору Газа.
«Бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания — не нарушают самым грубым образом нормы международного гуманитарного права», — сказал он.
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В минувшие выходные Лавров провел встречу с коллегой из Ирана Амиром Абдоллахияном. Дипломаты обсудили ситуацию в секторе Газа.
Они призвали боевиков ХАМАС и Армию обороны Израиля прекратить обстрелы. Обе стороны указали на необходимость поддерживать жителей анклава и помогать в передаче гуманитарных грузов.
В беседе с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто Лавров также отмечал, что Россия призывает немедленно прекратить кровопролитие в Газе. Дипломат указал на важность срочного решения гуманитарных проблем в анклаве.
Израиль
Терроризм
Россия
Конфликт Израиля и Палестины
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