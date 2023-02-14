14 февраля 2023, 09:22
Россия проработает поставки боевой авиации в Турцию
Дипломат Пилипсон: Россия проработает заявки на поставку в Турцию боевой авиации
Россия проработает заявки на поставку в Турцию боевых самолетов при условии заинтересованности руководства этой страны. Об этом РИА «Новости» заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
«В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, <…> профильные ведомства проработают запросы», — указал дипломат.
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Пилипсон напомнил, что российские предприятия полностью закрывают потребности армии по всем направлениям. При этом военно-промышленный комплекс не исключает возможности использования чужих наработок.
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Ранее глава Департамента оборонной промышленности республики Исмаил Демир не исключил, что Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35.
В декабре 2022 года Турция провела успешные испытания новой системы ПВО Siper. Это оружие рассматривается как альтернатива российским С-400 и американским ЗРК Patriot.
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