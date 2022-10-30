Россия проработает меры в отношении Британии после атаки ВСУ на Севастополь | 360°

30 октября 2022, 23:45
Россия проработает меры в отношении Британии после атаки ВСУ на Севастополь
Россия проработает практические меры в связи с причастностью Великобритании к произошедшему в Севастополе теракту против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Комментарий посольства РФ в Лондоне опубликовал ТАСС.
«Подчеркиваем, что всю ответственность за срыв зерновой сделки несут именно Украина и ее западные кураторы. Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — говорится в нем.
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Как отметили в дипмиссии, за срыв зерновой сделки ответственность несут Украина и «ее западные кураторы».
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Несколько дней назад ВСУ под руководством британских специалистов атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотников. После этого Минобороны России сообщило, что Москва приостанавливает свое участие в зерновой сделке.
Россия привлечет внимание всего мирового сообщества к совершенным против нее террористическим актам в Балтийском и Черном морях, сообщила накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Великобритания
Россия
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