Россия прокомментировала предоставление убежища Эво Моралесу в Мексике

По информации РИА ФАН, Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдала за динамично развивающейся ситуацией в Боливии и анализировала ее.

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику Подробнее

«То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», — отметил он.

Ранее Эво Моралес прибыл в Мексику. Там ему предоставили убежище после отставки с поста президента Боливии из-за протестов. В настоящее время власть в стране перешла к вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность этих действий. Бывший глава республики Эво Моралес посчитал назначение «коварным ударом».