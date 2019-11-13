Россия прокомментировала предоставление убежища Эво Моралесу в Мексике
Внешнеполитическое ведомство России поприветствовало предоставление Мексикой политического убежища бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
По информации РИА ФАН, Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдала за динамично развивающейся ситуацией в Боливии и анализировала ее.
Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в МексикуПодробнее
«То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», — отметил он.
Ранее Эво Моралес прибыл в Мексику. Там ему предоставили убежище после отставки с поста президента Боливии из-за протестов. В настоящее время власть в стране перешла к вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность этих действий. Бывший глава республики Эво Моралес посчитал назначение «коварным ударом».