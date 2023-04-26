Мир 26 апреля 2023, 14:28 Россия прояснит позицию ЮАР по членству в МУС Пресс-секретарь президента Песков: Россия будет уточнять позицию ЮАР по членству в МУС Roman Boed/Pxhere / Pxhere

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Россия прояснит позицию Южно-Африканской Республики по членству в Международном уголовном суде во время двусторонних контактов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

ЮАР примет намеченный на август саммит стран БРИКС. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что до этого события состоятся двусторонние контакты России и Южно-Африканской Республики.

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«Будем уточнять их позицию», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия остается важным и ответственным членом БРИКС. Страна обязательно примет участие в работе саммита в ЮАР, заверил представитель Кремля.

Правящая партия Южно-Африканской Республики «Африканский национальный конгресс» (АНК) заявила о выходе страны из МУС. После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил журналистам, что АНК настаивает на выходе из Международного уголовного суда по причине несправедливого отношения к некоторым государствам.

Администрация Рамафосы опровергла новости о планах страны отказаться от членства в МУС. В канцелярии президента ЮАР назвали заявление правящей партии ошибочным.