Мир 08 апреля 2023, 08:24 Россия проиграла выборы в три органа ООН Associated Press: Россия проиграла выборы в три органа ООН Unsplash

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По результатам выборов на этой неделе Россия не смогла войти в три органа Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило The Associated Press.

По данным агентства, Россия уступила Эстонии в борьбе за членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ. Поражением от Чехии и Армении закончились выборы в Комиссию ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Не будет представлена РФ и в Комиссии по положению женщин в составе Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), поскольку конкурс выиграла Румыния.

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Вместе с этим Россия вошла в Комиссию по соцразвитию и в Межправительственную рабочую экспертную группу по международным стандартам учета и отчетности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Причиной турецкий лидер назвал несовершенство нынешнего порядка, который ограничивает судьбу человечества.