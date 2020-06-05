«У России свои планы, которые не зависят от мнения от других стран», — сказала она.

Однако в последнее время усилилась критика России, отметила востоковед. В первую очередь это связано с событиями в Ливии. Раньше США не вмешивались в происходящее в стране, у них даже не было посла в Триполи. Теперь же Вашингтон играет в государстве значительную роль, отметила Беленькая. Америка не одобряет действия России и Турции в Сирии, она тоже хотела бы там контролировать ситуацию, но не хватает ресурсов. Зато в Ливии финансовое влияние США чувствуется, рассказала арабист.

Россия огласила свои интересы на Ближнем Востоке: в Сирии Москва хочет уничтожить террористов до их приезда в Россию.

«Поскольку Россия претендует на статус глобальной державы, начав кампанию в Сирии, ей удалось установить свою сферу влияния на Ближнем Востоке, Москва должна участвовать во всех значимых событиях. Голос страны должен быть слышен», — заявила Беленькая.

Экономические интересы России на Ближнем Востоке не так велики, отметила эксперт. А вот стратегически Москве удалось достаточно закрепиться в районе Средиземного моря, там у нее теперь две точки влияния — Сирия и Ливия.