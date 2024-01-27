Мир 27 января 2024, 08:42 Россия продолжит тесно взаимодействовать с Международной морской организацией ООН МИД: Россия не прекратит сотрудничать с Международной морской организацией ООН Власов Сергей/Globallook Press

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Российские представители будут тесно взаимодействовать с Международной морской организацией ООН несмотря на то, что Россию не избрали в Совет организации. Об этом РИА «Новости» заявил МИД.

Российская сторона не отказалась от выплаты членских взносов, и неизбрание страны не повлияет на вовлеченность РФ в дела организации, добавили в МИД. В ведомстве отметили, что государство не вошло в состав Совета из-за голосования в декабре 2023 года.

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«Такой результат стал прямым следствием беспрецедентного политического давления западников на государства-члены ИМО, участвовавшие в голосовании», — указали в МИД.

По словам дипломатов, российские эксперты продолжат контактировать в рамках организации по всем аспектам торгового мореплавания, «включая проблематику внедрения автономного судовождения».

Ранее президент Владимир Путин поучаствовал в церемонии начала строительства атомного ледокола «Ленинград». Он назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом, с помощью которого можно развивать логистику и реализовывать проекты глобального уровня.