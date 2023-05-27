27 мая 2023, 16:59
Россия продолжит СВО и добьется защиты своих интересов — Песков
Представитель Кремля Песков: Россия продолжит спецоперацию и добьется поставленных целей
Россия продолжит проведение специальной операции и добьется защиты собственных интересов. Об этом в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на канале «Россия 1» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Россия продолжит специальную операцию. Мы так или иначе достигнем выполнения поставленых задач и обеспечим свои интересы», — сказал он.
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Песков отметил, что степень вовлеченности западных стран в украинский конфликт растет с каждым днем.
«С каждым днем растет рост косвенной или прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине. Разум должен диктовать им предел, но этого пока что не происходит», — добавил пресс-секретарь.
Ранее Песков заявил, что признание ГУР Украины о присутствии президента Владимира Путина в списке возможных целей подтвердило правильность проведения специальной операции.
По его словам, российские спецслужбы знают свою работу и сделают все необходимое для надежной защиты главы государства.
Дмитрий Песков
Запад
Специальная военная операция РФ на Украине
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