Мир 01 сентября 2023, 17:15 Россия продолжит стратегическое партнерство с Турцией — Шойгу Шойгу: Россия намерена продолжать стратегическое партнерство с Турцией РИА «Новости»

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Россия планирует продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с Министром иностранных дел республики Хаканом Фиданом.

Встреча двух министров прошла в Москве. Шойгу поздравил Фидана с назначением на новую должность. Глава российского Минобороны подчеркнул, что за время работы турецкого министра в прошлом статусе страны сделали много полезного, в том числе для всего мира.

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Шойгу подчеркнул, что Россия продолжит стратегическое двустороннее партнерство с республикой для решения различного спектра задач.

«Я имею ввиду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект <…> налаживания отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги», — добавил министр.

На встрече затронули вопрос зерновой сделки. Шойгу заверил, что Россия приложила максимум усилий для сохранения продовольственного соглашения. Страна готова возобновить действие черноморской инициативы, но только при выполнении российских условий.