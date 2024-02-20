Мир 20 февраля 2024, 13:28 Россия продолжит развивать отношения с КНДР — Кремль Пресс-секретарь Песков: Россия намерена и будет развивать отношения с КНДР Unsplash

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Россия сосредоточится на развитии отношений с соседними странами, в том числе КНДР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Северная Корея — это наш сосед, близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», — сказал он.

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Дмитрий Песков подтвердил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили российский автомобиль Aurus. По его словам, политик увидел машину во время визита на космодром Восточный, и она ему понравилась.

Ким Чен Ын приезжал на Дальний Восток в сентябре 2023 года. Он обсудил с российскими властями двустороннее сотрудничество, в том числе в области строительства космических спутников, ситуацию в регионе и мире. После переговоров политик пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР.