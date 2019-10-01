Россия продолжит развитие партнерских отношений с Латинской Америкой

Обсуждение РФ и латиноамериканских стран затронуло безопасность, проблемы изменений климата, контроль над вооружениями, а также борьбу с незаконным оборотом наркотиков и транснациональную организованную преступность. Рябков также добавил, что Москва и страны Латинской Америки добиваются на международных площадках синергического эффекта.

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия продолжит развитие партнерских взаимовыгодных отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.