Мир 09 декабря 2022, 00:36 Работу по возвращению всех россиян из тюрем США продолжат Посол Антонов: Россия продолжит работу по возвращению всех россиян из тюрем США Unsplash

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Российские власти будут и дальше работать над освобождением всех жителей страны, попавших в американские тюрьмы. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его видеообращение к вернувшемуся домой Виктору Буту опубликовало российское дипломатическое представительство.

«Хотим заверить вас, что будем продолжать энергичную работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы, и не успокоимся до тех пор, пока все наши соотечественники не вернутся домой», — сказал дипломат.

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Он поздравил россиянина с возвращением из США и воссоединением с родными и близкими. Антонов подчеркнул, что Буту пришлось провести в заключении долгих 12 лет.

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Бута приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в продаже оружия террористам. Российские власти в ходе переговоров договорились с американскими коллегами обменять его на баскетболистку Бриттни Грайнер. Спортсменку отправили под стражу за контрабанду наркотиков. Обмен состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Уголовные дела обоих участников процесса закрыли.