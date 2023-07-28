Мир 28 июля 2023, 09:58 Россия продолжит поставки энергоносителей в Венгрию – Сийярто Новак пообещал Сийярто, что Россия продолжит поставки энергоносителей в Венгрию Pxhere

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Россия собирается строго выполнять заключенные ранее контракты по поставкам нефти и газа в Венгрию. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что это ему пообещал вице-премьер РФ Александр Новак, написал ТАСС.

Сийярто рассказал, что общался с Новаком по телефону, представители двух стран обсудили поставки энергоносителей.

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«Мы пришли к выводу, что созданы все условия для того, чтобы поставки газа и нефти в нашу страну продолжались бесперебойно и мы могли спокойно заниматься подготовкой к зиме», — подчеркнул он.

Глава МИД Венгрии добавил, что российские поставщики будут выполнять все долгосрочные контракты, которые заключили ранее.

Ранее Сийярто говорил, что Венгрия сохранит здравый подход к сотрудничеству с Россией. Он подчеркивал, что страны будут и дальше работать в сферах торговли, коммуникаций, энергетики — такие вопросы не должны быть политизированы.

Венгерский министр иностранных также подчеркивал, что разделение мира на враждующие блоки помешает человечеству совместно бороться с новыми вызовами, передавал «Царьград».