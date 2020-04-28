    28 апреля 2020, 18:12

    Россия продолжит поддерживать ВОЗ после критики США

    Андрей Иванов

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит получать от России поддержку в полном объеме, несмотря на жесткую критику со стороны Соединенных Штатов. ВОЗ — уникальная площадка, куда стекается вся важная информация.
    Россия продолжит поддерживать ВОЗ после критики США

    «Мы продолжим оказывать поддержу Всемирной организации здравоохранения, независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», — приводит РИА «Новости» слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Глава российского МИД подчеркнул, что ВОЗ собирает «лучших профессионалов из всех стран без исключения, в том числе из Соединенных Штатов».

    Ранее США прекратили финансирование ВОЗ в самый разгар пандемии коронавируса. Американский президент Дональд Трамп обвинил организацию в некоем сговоре с Китаем и замедленной реакции на вспышку 2019-nCoV.

    Воз объявила о пандемии коронавируса 11 марта — спустя почти два с половиной месяца после первых сообщений о зараженных из китайского Уханя. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. На данный момент новый вирус подхватили более трех миллионов человек. В России заразились 93 558 жителей.От COVID-19 умерли 867 инфицированных.