Россия продолжит поддерживать ВОЗ после критики США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит получать от России поддержку в полном объеме, несмотря на жесткую критику со стороны Соединенных Штатов. ВОЗ — уникальная площадка, куда стекается вся важная информация.

«Мы продолжим оказывать поддержу Всемирной организации здравоохранения, независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», — приводит РИА «Новости» слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава российского МИД подчеркнул, что ВОЗ собирает «лучших профессионалов из всех стран без исключения, в том числе из Соединенных Штатов».

Ранее США прекратили финансирование ВОЗ в самый разгар пандемии коронавируса. Американский президент Дональд Трамп обвинил организацию в некоем сговоре с Китаем и замедленной реакции на вспышку 2019-nCoV.

Воз объявила о пандемии коронавируса 11 марта — спустя почти два с половиной месяца после первых сообщений о зараженных из китайского Уханя. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. На данный момент новый вирус подхватили более трех миллионов человек. В России заразились 93 558 жителей.От COVID-19 умерли 867 инфицированных.