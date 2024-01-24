Мир 24 января 2024, 16:50 Россия продолжит оказывать гумпомощь Чаду Путин пообещал, что Россия продолжит оказывать Чаду гуманитарную поддержку РИА «Новости»

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Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби.

Глава государства отметил, что РФ старается помогать республике по линии ООН.

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«У нас большие возможности по развитию двусторонних связей», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что Чад и Россия развивают отношения в гуманитарной сфере. РФ в два раза увеличила квоту для студентов из республики, которые обучаются на российской территории.

«И мы с удовольствием будем работать по всем этим направлениям», — сказал президент.

Российский лидер принял своего коллегу в Кремле 24 января. На повестке дня были следующие темы: перспективы развития двусторонних отношений в разных областях, международная и региональная повестки.