Россия продолжит обсуждать вопросы зерновой сделки с Турцией и ООН | 360°

Мир 31 октября 2022, 00:11 Россия продолжит обсуждать вопросы зерновой сделки с Турцией и ООН СКЦ: Россия продолжит обсуждать вопросы зерновой сделки с Турцией и ООН Unsplash

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Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по актуальным вопросам зерновой сделки, несмотря на приостановку участия в ней. Об этом сообщил Совместный координационный центр (СКЦ). Его заявление привело РИА «Новости».

Секретариат ООН утром в воскресенье, 30 октября, собрал все участвующие в сделке делегации в СКЦ. Обсуждение проходило в формате пленарного заседания.

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«В ходе заседания делегация РФ сообщила, что она продолжит диалог с ООН и делегацией Турции по актуальным вопросам, притом что РФ приостановила на неопределенный срок участие в реализации мероприятий инициативы, в том числе в инспекциях», — отметили в центре.

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Там уточнили, что Россия также заявила о готовности участвовать в дискуссии в дистанционном режиме. Речь идет о тех вопросах, которые требуют принятия немедленного решения.

Ранее СКЦ сообщил о согласовании Украиной, Турцией и ООН плана прохода 14 судов по гуманитарному коридору в Черном море. Перед этим Министерство инфраструктуры Украины заявило, что 218 судов оказались фактически заблокированы на своих позициях. Сухогрузы не могут войти в гуманитарный коридор, так как на это нет разрешения координационного центра.