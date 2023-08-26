Мир 26 августа 2023, 02:33 Россия продолжит лидировать на рынке зерна несмотря на риски Figaro: Россия продолжит лидировать на рынке зерна несмотря на риски Freepik

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Российская сторона все равно будет занимать лидирующую позицию на рынке зерна несмотря на трудности с судоходством в Черном море. Об этом сообщило французское издание Figaro.

В материале сказано, что в России уже второй год подряд фиксируют исключительно высокие показатели урожая. Это открывает стране «довольно светлые перспективы».

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«Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023–2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море», — написано в материале.

В газете привели заявление главного аналитика сельскохозяйственных рынков компании Agritel, который говорил о необходимости доминирования РФ на фоне общей неустойчивости спроса и предложения. По словам автора материала, российский экспорт составил 23% мировой торговли.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором РФ вернется к участию в зерновой сделке. Он отметил, что это произойдет после выполнения всех обязательство перед Россией.