Мир 12 декабря 2023, 19:35 Россия продолжит интенсивные усилия по освобождению заложников из Газы Посол Викторов: РФ продолжит усилия по освобождению заложников из сектора Газа Unsplash

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Россия продолжит интенсивные усилия, направленные на освобождение всех оставшихся заложников в секторе Газа. Об этом сообщил РИА «Новости» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

По его словам, Россия уже достигла определенных результатов.

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«Освобождены две гражданки и гражданин РФ, освобождены две израильтянки — родственницы наших граждан. Это очень интенсивные усилия, они будут, безусловно, продолжены», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что РФ выступает за немедленное прекращение огня в секторе Газа и установление продолжительного гуманитарного перемирия. Возобновление ожесточенных боевых действий ставит под вопрос судьбу остающихся в анклаве людей, отметил Викторов.

Всего из сектора Газа удалось вывезти на родину более одной тысячи россиян, сообщили в МИД РФ. Российские дипмиссии в Рамалле, Каире и Тель-Авиве, профильные подразделения внешнеполитического ведомства и МЧС продолжают работать для скорейшего завершения эвакуации.