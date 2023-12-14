Мир 14 декабря 2023, 15:29 Россия продолжила контакты с США по обмену заключенными Путин: Россия контактирует с США по обмену заключенными и надеется найти решение Unsplash

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Россия не отказалась от контактов с США по обмену заключенными, страна стремится к поиску компромиссных решений. Об этом на прямой линии и пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин.

«Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны», — сказал он.

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Путин отметил, что диалог с американской стороной на этот счет продолжается.

Ранее президент отметил, что страна готова строить отношения с США, хотя сейчас нет фундаментальных условий для этого. По его мнению, диалогу мешает имперская политика со стороны Штатов.

Также президент подчеркнул, что американские граждане воспринимают как провал любые уступки со стороны США. Путин посоветовал США научиться уважать других людей и не решать все вопросы только за счет санкционных ограничений.