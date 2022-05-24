Россия призвала ВОЗ не поддерживать политизированную резолюцию Украины

На 75-й специальной сессии Всемирной ассамблее здравоохранения решили рассмотреть резолюцию о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине. Россия сочла документ политизированным.

В РФ предложили альтернативную резолюцию, работу над которой российская сторона вела вместе с Сирией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление постпредства РФ при ООН.

В диппредставительстве отметили, что у украинской резолюции явный антироссийский лейтмотив. Документ содержит ложные утверждения и необоснованные заявления в адрес России. Кроме того, в нем идет речь о действиях, которые не пойдут на пользу украинским гражданам. В РФ призвали не поддерживать представленной Украиной документ, «политизированный и не соответствующий уставу ВОЗ и ее задачам».

Предложенная Россией и Сирией резолюция, пояснили в постпредстве РФ при ООН, в значительной степени повторяет положения украинского документа. Однако в ней нет ни политизации, ни беспочвенных обвинений, ни требований. В проекте документа осудили нападения на мирное население и объекты здравоохранения, использование людей как живого щита, неизбирательные обстрелы, а также размещение военных объектов и техники в густонаселенных районах.

Российская сторона вместе с коллегами из Сирии указала на необходимость защищать медицинский и гуманитарный персонал, больницы и другие медучреждения. Персонал ВОЗ и других международных и гуманитарных организаций предложили привлекать к оказанию помощи людям, поставкам медикаментов и необходимого медицинского оборудования.

В украинской резолюции в том числе говорится, что РФ должна «незамедлительно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения», уважать статус сотрудников гуманитарных и медицинских миссий.

Участники 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая является высшим директивным органом ВОЗ, должны рассмотреть оба проекта 25 мая.