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    17 августа 2022, 16:05

    Россия призвала Великобританию не создавать напряженность в Арктике

    Поверенный РФ Гусаров призвал Великобританию не создавать очаг напряженности в Арктике

    Максим Зинкин

    Россия призывает британские власти не пытаться создать искусственный очаг напряжения в Арктике. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил поверенный РФ в Великобритании Александр Гусаров.

    «Призываем наших британских коллег не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике. Не нужно идти по этому рискованному пути», — заявил он.

    Дипломат напомнил, что Арктика объявлена очагом сотрудничества и мира, где недопустимы военные конфликты.

    Вечером 15 августа Министерство обороны России сообщило, что британский самолет-разведчик нарушил государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос. В небо поднялся истребитель МиГ-31бм, который сопроводил нарушителя за пределы России, писал RT.

    Представители российского оборонного ведомства заявили, что рассматривают полет британцев в Арктике как сознательную провокацию. В связи с этим Воздушно-космические силы РФ получили приказ не допускать нарушения воздушного пространства страны.