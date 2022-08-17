Россия призвала Великобританию не создавать напряженность в Арктике

Россия призывает британские власти не пытаться создать искусственный очаг напряжения в Арктике. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил поверенный РФ в Великобритании Александр Гусаров.

«Призываем наших британских коллег не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике. Не нужно идти по этому рискованному пути», — заявил он.

Дипломат напомнил, что Арктика объявлена очагом сотрудничества и мира, где недопустимы военные конфликты.

Вечером 15 августа Министерство обороны России сообщило, что британский самолет-разведчик нарушил государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос. В небо поднялся истребитель МиГ-31бм, который сопроводил нарушителя за пределы России, писал RT.

Представители российского оборонного ведомства заявили, что рассматривают полет британцев в Арктике как сознательную провокацию. В связи с этим Воздушно-космические силы РФ получили приказ не допускать нарушения воздушного пространства страны.