Россия призвала Турцию мирно решить вопрос с Сирией

Россия будет призывать Турцию урегулировать ситуацию с Сирией путем мирного диалога. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

В Казахстане начались переговоры стран-гаранов — России, Турции и Ирана — «астанинского» процесса по решению сирийского вопроса. Участвуют также представители правительства и оппозиции Сирии и ООН. В начале переговоров Лаврентьев отметил, что будет обсуждаться ситуация «на земле» — особенно важная тема в связи с озвученными планами лидера Турции Эрдогана по началу военной операции против курдских формирований на севере Сирии.

«Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — отметил Александр Лаврентьев в беседе с представителями СМИ (его процитировало РИА «Новости»).

Россия готова оказать «всяческую поддержку» мирному урегулированию вопроса, добавил спецпредставитель президента по Сирии.