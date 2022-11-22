Важное 22 ноября 2022, 08:54 Россия призвала Турцию к сдержанности, чтобы не допустить эскалации в Сирии Лаврентьев: Россия призывает Турцию к сдержанности в Сирии во избежание эскалации РИА «Новости»

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Россия призывает Турцию к сдержанности, чтобы не допустить эскалации на всей территории Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, работа по курдскому вопросу должна продолжаться с участием всех заинтересованных сторон, сообщил ТАСС.

«Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определенной сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности», — сказал Лаврентьев.

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По словам Лаврентьева, Россия за последние месяцы с начала этого года прилагала все возможные усилия, чтобы Турция не провела широкомасштабной наступательной операции на земле.

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«Это России удалось сделать, и мы надеемся, что удастся убедить наших турецких партнеров воздержаться от чрезмерного применения силы», — заключил Лаврентьев.

Он также обратил внимание, что Турция объяснила необходимость проведения воздушной операции «Коготь-меч» недавним терактом в центре Стамбула. Подозреваемая в преступлении призналась, что связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая запрещена на территории Турции. В Сирии у РПК есть ответвление «Силы народной самообороны».