Мир 28 июня 2023, 16:23 Россия призвала страны не участвовать в «саммите мира» по Украине Представитель МИД Захарова призвала страны не участвовать в «саммите мира» по Украине РИА «Новости»

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Россия призывает другие государства не участвовать в так называемом саммите мира по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Трансляцию брифинга провели на YouTube-канале министерства.

По словам Марии Захаровой, саммит носит провокационный характер, а все попытки определить исход конфликта на Украине без участия России обречены на провал. Она добавила, что РФ призывает ответственные государства, стремящиеся к миру, «не участвовать в этой затее».

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«Единственной задачей встречи в формате „саммита мира“ является продвижение абсолютно лживой формулы мира [президента Украины Владимира] Зеленского», — уточнила Мария Захарова и объяснила, что «саммит — это попытка убедить мир в ее безальтернативности».

Представитель МИД добавила: специалисты понимают, что для прекращения кровопролития на Украине необходимо остановить поставки вооружения для нужд ВСУ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил «формулу мира». Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал инициативу утопией.