Мир 13 апреля 2023, 04:07 Россия призвала США выдать визы делегации для участия в мероприятиях ООН Посол Антонов: США до сих пор не оформили визы российской делегации на мероприятия в ООН РИА «Новости»

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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Штаты до сих пор не выдали визы российской делегации для участия в мероприятиях ООН. При этом времени остается совсем немного, говорится в сообщении посольства.

Запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов был направлен в американское посольство еще в конце марта. Однако до сих пор не выдано ни одного разрешения.

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Российских журналистов должны были пригласить в дипмиссию США для оформления виз 31 марта. Но менее чем за сутки прием был отменен без объяснения причин.

Много вопросов вызывает ситуация со спецбортом министра иностранных дел Сергея Лаврова. Американская сторона до сих пор не выдала разрешения на пролет воздушного судна.

«Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача — нарушение обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации», — заявил Антонов.

Ранее сообщалось, что в администрации президента России отнеслись негативно к тому, что делегация до сих пор не получила визы для участия в мероприятиях Совбеза ООН. Вашингтону напомнили об обязательствах США.