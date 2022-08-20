Россия призвала США вернуться к равному партнерству в рамках ДСНВ

Россия и США работают над устранением препятствий в вопросе возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое заявление сделало российское посольство в Вашингтоне.

Часть вопросов удалось урегулировать. В дипмиссии призвали Вашингтон вести диалог в сфере контроля над вооружениями «на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов», сообщило РИА «Новости».

«Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало», — подчеркнули в посольстве, напомнив, что договор истекает через 3,5 года.

Ранее США назвали страной — спонсором терроризма. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, Украина считает полуостров своей приоритетной целью в рамках конфликта с Россией, а США ей помогают поставками тяжелого вооружения.