Россия призвала США продлить договор СНВ-3 во благо всего мира

Посольство России обратилось к американским властям с призывом продлить договор СНВ-3. Это необходимо сделать во благо всего мира.

«Предложение президента России Владимира Путина от декабря 2019 года продлить договор на пять лет без предварительных условий остается в силе. <…> Мы призываем американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, остающийся до 5 февраля, чтобы сохранить договор во благо наших стран и всего мира», — говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

Дипломатическое представительство опубликовало это обращение в связи с 10-летием ратификации документа американским сенатом.

Вашингтон не раз отвергал предложения России по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Американская сторона пыталась привлечь к участию в нем Китай, но Пекин категорически отказался.

Договор прекращает действие 5 февраля 2021 года. Документ подписали в 2010 году действующие тогда президенты России и США - Дмитрий Медведев и Барак Обама.