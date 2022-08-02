Россия призвала США показать готовность к переговорам о будущем СНВ

Российская сторона хочет понять, действительно ли Штаты готовы к диалогу по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или же это просто «красивые слова». Это следует из комментария делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО.

В комментарии российской делегации говорится о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен упомянул в своем выступлении обращение главы Белого дома Джо Байдена о готовности администрации США вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, истекающем в 2026 году. При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы Россия действовала «в духе доброй воли».

«Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является „красивыми словами“», — привело РИА «Новости» заявление российской стороны.

Именно Штаты, как указано в комментарии, в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с РФ под предлогом событий вокруг Украины. Хотя задачей диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, среди которых и возможное достижение новых договоренностей.

«Так что Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет — далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры», — говорится в комментарии делегации.

До этого Россия отвергла заявления Блинкена о том, что она якобы использует в качестве военной базы Запорожскую атомную электростанцию.