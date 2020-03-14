Россия призвала США объединить усилия против коронавируса

Посольство России в США посоветовало нескольким американским политикам прекратить разжигать русофобию и больше внимания уделить более серьезным вещам, например, борьбе с коронавирусом.

До этого пять известных сенаторов-демократов порекомендовали Евросоюзу ужесточить антироссийские санкции и дипломатическое давление за то, что Россия якобы вмешивается в американские выборы.

«Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой — пандемией коронавируса», — указано на официальной странице посольства в Facebook.

В ведомстве также указали, что такими нападками политики преследуют свои узкокорыстные цели в «условиях очередной предвыборной кампании». «Считаем неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза», — заявили в посольстве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что американские власти жалуются на вмешательство России с «маниакальной» регулярностью несмотря на то, что Россия не раз отрицала подобные обвинения.