    14 марта 2020, 05:38

    Россия призвала США объединить усилия против коронавируса

    Александра Каширина

    Посольство России в США посоветовало нескольким американским политикам прекратить разжигать русофобию и больше внимания уделить более серьезным вещам, например, борьбе с коронавирусом.

    До этого пять известных сенаторов-демократов порекомендовали Евросоюзу ужесточить антироссийские санкции и дипломатическое давление за то, что Россия якобы вмешивается в американские выборы.

    «Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой — пандемией коронавируса», — указано на официальной странице посольства в Facebook.

    В ведомстве также указали, что такими нападками политики преследуют свои узкокорыстные цели в «условиях очередной предвыборной кампании». «Считаем неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза», — заявили в посольстве.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что американские власти жалуются на вмешательство России с «маниакальной» регулярностью несмотря на то, что Россия не раз отрицала подобные обвинения.