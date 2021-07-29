Россия призвала США и Украину к поддержке в борьбе с героизацией нацизма

Россия призвала США и Украину поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую она представит в Генассамблее ООН. В прошлые годы эти страны не поддерживали решение.

В официальном Twitter российского посольства в Вашингтоне отметили, что Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Ежегодны Россия в Генеральной ассамблее ООН представляет ежегодную резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма».

«Только США и Украина против этого. Надеюсь, они пересмотрят свою позицию», — написало в Twitter российское посольство в Вашингтоне.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику. Использовать данные материалы и изображения можно только при формировании негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствии признаков его пропаганды или оправдания.

В мае националисты на Украине избили внештатного репортера российского видеоагентства Ruptly за вопрос прохожим об их отношении к Дню Победы.