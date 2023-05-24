Мир 24 мая 2023, 11:25 Россия призвала США и ЕС отказаться от попыток маргинализировать ООН Глава МИД России Лавров призвал США и ЕС отказаться от попыток маргинализировать ООН РИА «Новости»

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Власти стран Запада должны отказаться от попыток маргинализировать ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Международной встрече высоких представителей по безопасности, передал ТАСС.

«В интересах снижения международной напряженности призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Он предостерег от создания за рамками международной организации структуры с претензией на власть над всеми остальными.

Ранее глава МИД России обвинил страны НАТО в прямом участии в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что СВО — вынужденный шаг по устранению угроз безопасности России, созданных Североатлантическим альянсом. По словам Лаврова, Запад не скрывает, что хочет нанести России стратегическое поражение. США и ЕС используют ВСУ в качестве антироссийского тарана.