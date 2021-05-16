Россия осудила насилие против мирных людей в Израиле и Палестине

Россия осудила насилие против мирных граждан в Израиле и Палестине. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совбеза ООН призвал срочно провести заседание ближневосточного «квартета» на уровне министров.

«Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию, многочисленные человеческие жертвы вызывают в Москве глубокую обеспокоенность», — слова Вершинина привело РИА «Новости».

Он призвал сформировать условия для перезапуска мирного палестино-израильского диалога на основе известных решений Совета безопасности и Генассамблеи ООН. Для этого требуется отказ от любых односторонних шагов, разрушения палестинских жилых объектов, выселения арабского населения из мест исконного проживания, а также от провокаций и подстрекательств к насилию.

«Должна быть прекращена практика создания необратимых реалий на земле, которая предопределила бы окончательное решение», — заявил Вершинин.

Ранее Палестина призвала срочно организовать заседание ближневосточного «квартета» на уровне руководителей МИДов. Позицию страны озвучил посол в России Абдель Хафиз Нофаль. Америка пока не дала ответа на инициативу. А мнение России посчитали конструктивным, но предложили дать ему развитие.

Ближневосточный «квартет», иногда называемый Дипломатическим квартетом или Мадридским квартетом, состоит из Европейского союза, России, США и ООН.

Обострение палестино-израильского конфликта началось в первых числах мая. Тогда власти Израиля выселили несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, после чего вспыхнули протесты и беспорядки. Радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, вмешалась в ситуацию 10 мая. Израиль отказался выполнять ее требования, поэтому члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.

По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 получили сильные травмы. Израиль в ответ нанес сотни авиаударов по сектору Газа. В результате погибли 188 палестинцев, среди жертв 55 детей.

Израильская армия при международной поддержке продолжит действовать против ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа. Это «займет некоторое время», сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.