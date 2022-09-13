Россия призвала решить конфликт Армении и Азербайджана дипломатическим путем | 360°

Все новости

Мир

13 сентября 2022, 13:12

ОДКБ начала работу по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном

Мир

13 сентября 2022, 13:10

Вучич сравнил последствия конфликт на Украине с мировой войной

Реклама

Мир

13 сентября 2022, 13:06

Еврокомиссия передумала вводить ограничения цен на российский газ

Здоровье

13 сентября 2022, 13:05

Фармаколог Сологова объяснила, чем чреват прием несовместимых лекарств

Общество

13 сентября 2022, 13:05

Россиянам назвали секреты организации идеального домашнего рабочего места

Мир

13 сентября 2022, 13:03

Столице Казахстана предложили вернуть название Астана

Мир

13 сентября 2022, 12:59

США и союзники задумались над поставкой на Украину средств ПВО и истребителей

Важное

13 сентября 2022, 12:58

Губернатор Воробьев: новый стадион для футбола и легкой атлетики появился в Мытищах

Спецоперация

13 сентября 2022, 12:58

Рекордно большой схрон боеприпасов нашли в лесу Запорожской области

Мир

13 сентября 2022, 11:54

Россия призвала решить конфликт Армении и Азербайджана дипломатическим путем

МИД России призвал решить конфликт Армении и Азербайджана политико-дипломатическим путем

Читать 360tv в

Армении и Азербайджану следует воздержаться от обострения конфликта, проявить сдержанность и соблюсти режим прекращения огня. Решить проблему можно только политико-дипломатическим путем, заявил МИД России.

«По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем», — заявили в министерстве.

Реклама

Россия призвала стороны воздержаться от обострения ситуации, проявить сдержанность и соблюсти режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями 2020 и 2021 годов, а также сегодняшней договоренностью. По ней Армения и Азербайджан обязались остановить перестрелки с 09:00 13 сентября.

Реклама

МИД России заявил, что поддерживает связь с участниками конфликта. В ведомстве посоветовали задействовать двустороннюю Комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России для решения пограничных вопросов.

Армения

МИД РФ

Конфликт Азербайджана и Армении

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама