Россия призвала решить конфликт Армении и Азербайджана дипломатическим путем | 360°

Мир 13 сентября 2022, 11:54 Поделиться Telegram

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Viber Россия призвала решить конфликт Армении и Азербайджана дипломатическим путем МИД России призвал решить конфликт Армении и Азербайджана политико-дипломатическим путем Минобороны Азербайджана

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Армении и Азербайджану следует воздержаться от обострения конфликта, проявить сдержанность и соблюсти режим прекращения огня. Решить проблему можно только политико-дипломатическим путем, заявил МИД России.

«По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем», — заявили в министерстве.

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Россия призвала стороны воздержаться от обострения ситуации, проявить сдержанность и соблюсти режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями 2020 и 2021 годов, а также сегодняшней договоренностью. По ней Армения и Азербайджан обязались остановить перестрелки с 09:00 13 сентября.

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МИД России заявил, что поддерживает связь с участниками конфликта. В ведомстве посоветовали задействовать двустороннюю Комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России для решения пограничных вопросов.

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