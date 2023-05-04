Мир 04 мая 2023, 19:13 Россия призвала осудить притеснение прав верующих на Украине Постпред России при ООН Небензя призвал ОБСЕ защитить права верующих на Украине РИА «Новости»

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Россия призывает руководство ОБСЕ отреагировать на притеснения верующих на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Сейчас в европейской организации председательствует Северная Македония, сообщил ТАСС.

«Требуем от действующего председательства ОБСЕ реальных действий по защите религиозных свобод на Украине в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ», — подчеркнул Небензя.

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Власти продолжают гонения на каноническую Украинскую православную церковь, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, эта кампания вышла на новый уровень. Она уточнила, что теперь руководство Украины пытаются полностью запретить и уничтожить УПЦ, сделав этот процесс частью закулисной борьбы за политической борьбы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия не допустит дискриминации представителей русской культуры на Украине. Глава МИД подчеркнул, что власти республики запретили обучение в школах на иностранных языках, сделав исключение для языков ЕС, что лишний раз говорит об антироссийской позиции.