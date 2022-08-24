Россия призвала ООН осудить убийство журналистки Дугиной

Россия призвала Совбез ООН и руководство международной организации осудить убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Трансляция заседания велась на сайте организации.

«Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима», — отметил высокопоставленный дипломат.

Погибшая при взрыве автомобиля Дугина поддерживала спецоперацию ВС РФ на Украине. Она ездила в Донбасс и видела подвалы «Азовстали» в Мариуполе. Вместе со своим отцом — философом Александром Дугиным — журналистка была включена в санкционный список.

Ранее Небензя обвинил Киев в «переходе всяких границ». Украинские солдаты регулярно обстреливают территорию Запорожской атомной станции, фактически угрожая техногенной катастрофой всей Европе.

Теперь Украина стала физически расправляться с неугодными ей иностранными гражданами, подытожил он. При этом Запад продолжает поставлять ВСУ оружие, которым затем обстреливается Донбасс.