Мир 11 апреля 2023, 04:06 Россия призвала ООН начать арбитраж из-за невыдачи виз США Постпредство РФ при ООН призвало запустить арбитраж в отношении США РИА «Новости»

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Российская сторона будет настаивать на запуске процесса арбитража со стороны ООН в отношении США, которые нарушают обязательства страны пребывания центральных учреждений организации. Об этом в интервью «Известиям» рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Есть значительное количество людей, которых американская сторона безосновательно внесла в свои черные списки, то есть они вообще никак не могут сюда въехать, им автоматически отказывают», — отметил он.

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По словам дипломата, у Соединенных Штатов есть обязательства как у государства, где находятся центральные учреждения ООН. Поэтому Вашингтон обязан давать визы любым делегатам, которые нужно посещать мероприятия в рамках ООН.

«Но применительно к нам американцы часто задействуют оговорку о том, что США могут не выдать визу по соображениям национальной безопасности», — объяснил Полянский.

Поэтому Россия настаивает на том, чтобы ООН инициировала арбитраж, указывающий, что Соединенные Штаты нарушают свои обязательства. Генсек альянса находится «буквально в шаге» от этого, чтобы пойти на такие меры, подытожил дипломат.