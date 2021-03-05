Россия призвала обсудить вопрос по возвращению США в ядерную сделку

Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку, а также обсудить восстановление обязательств Ирана в рамках СВПД. При этом переговоры необходимо провести как можно скорее, заявил постпред страны при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

«Все, мы перешагнули через те события, которые проходили в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ, надо заняться делом. Наверное, нужна неофициальная встреча в составе нынешних участников ядерной сделки и США с тем, чтобы начать разговор», — сказал Ульянов в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что тема является чувствительной в особенности для Ирана, поэтому необходимо обсудить некоторые моменты. Властям США и Ирана нужно синхронизировать действия для возвращения в сделку. При этом постпред назвал дорогой в никуда ожидание первого шага от одной из сторон. Хотя обе страны хотят полного возвращения в СВПД.

«Единственное, что меня беспокоит — это амбиции. В этой ситуации мы видим, что-то Вашингтон, то Тегеран начинают говорить, что другая сторона должна сделать первый шаг. Это путь в никуда. Единственный путь продвинуться вперед — это синхронизировать практические шаги, чтобы никто не полагал, что потерял лицо», — подчеркнул Ульянов.

Он отметил, что синхронизация действий является ключом к успеху. Для возвращения в ядерную сделку необходимо создать что-то похожее на дорожную карту, где все шаги будут расписаны.