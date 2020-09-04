Россия призвала не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

«Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии», — заявил он на неофициальном заседании Совета безопасности ООН.

Представитель России пояснил, что имеет в виду попытки навязывания политических решений или посредничества между лидерами.

После президентских выборов в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста сторонников оппозиции, которые не согласились с победой действующего главы государства Александра Лукашенко.

В первые дни происходили столкновения между сотрудниками силовых ведомств и сторонниками оппозиции. По данным МВД, количество задержанных составило почти семь тысяч человек. Пострадавшие были как со стороны протестующих, так и силовиков.

После акции стали проходить более мирно. Лукашенко заявил, что готов провести новые выборы президента страны, но только после проведения референдума по принятию новой Конституции.