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    04 сентября 2020, 21:32

    Россия призвала не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

    Анатолий Минкин

    Белоруссия должна самостоятельно разобраться в своем конфликте без вмешательства и посредничестве других государств. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии», — заявил он на неофициальном заседании Совета безопасности ООН.

    Представитель России пояснил, что имеет в виду попытки навязывания политических решений или посредничества между лидерами.

    После президентских выборов в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста сторонников оппозиции, которые не согласились с победой действующего главы государства Александра Лукашенко.

    В первые дни происходили столкновения между сотрудниками силовых ведомств и сторонниками оппозиции. По данным МВД, количество задержанных составило почти семь тысяч человек. Пострадавшие были как со стороны протестующих, так и силовиков.

    После акции стали проходить более мирно. Лукашенко заявил, что готов провести новые выборы президента страны, но только после проведения референдума по принятию новой Конституции.

    Новости SMI.FM