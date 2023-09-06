Мир 06 сентября 2023, 23:16 Россия призвала Молдавию воздержаться от политизации энергетического сотрудничества Захарова: Молдавии стоит воздержаться от политизации энергетических отношений Pxhere

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Властям Молдавии стоит воздержаться от политизации двусторонних отношений в энергетической сфере. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отреагировала на заявление Молдавии об «отсутствии документального подтверждения» задолженности перед «Газпромом» за получаемый республикой российский природный газ. Дипломат напомнила, что отечественная компания уже не первый год является надежным поставщиком энергоресурсов.

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«Призываем официальный Кишинев <…> воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере», — подчеркнула Захарова.

Министр энергетики республики Виктор Парликов заявил, что Молдавия оплатит только 8,6 миллиона долларов долга за газ. Он назвал эту сумму результатом «комплексных вычислений», сообщил RT. «Газпром» в свою очередь не согласился с решением властей Молдавии.