Мир 20 января 2023, 15:31 Россия призвала Молдавию отказаться от политики блокировки русскоязычных ресурсов Захарова: Россия призывает Молдавию отказаться от дискриминации русскоязычных ресурсов РИА «Новости»

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Россия считает грубым нарушением прав граждан на доступ к информации блокировку властями Молдавии двух новостных русскоязычных ресурсов. Республику призвали отказаться от подобной дискриминации. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте министерства.

Служба информации и безопасности Молдавии 19 января заблокировала порталы Eadaily.com и Bloknot.ru. По словам Захаровой, власти республики грубо нарушили принципы плюрализма мнений и свободы СМИ под надуманными предлогами. Дипломат призвала Молдавию воздержаться от подобных действий, которые «не имеют ничего общего с подлинной свободой и демократией».

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«Снять введенные ранее дискриминационные запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, отказаться от сомнительных амбиций на присвоение себе некой монополии на истину», — сказала Захарова.

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Блокировка ресурсов стала очередным шагом, который направлен на полное вытеснение русскоязычного контента и СМИ из молдавского информационного поля. Захарова напомнила, что подобная дискриминация продолжается с февраля 2022 года в республике. Это происходит под воздействием антироссийской деятельности украинских и западных СМИ в Молдавии, добавила дипломат.

В середине декабря прошлого года власти республики приостановили лицензии русскоязычных телеканалов Orhei TV, TV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul în Moldova.